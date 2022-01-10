Украинцам не понравилось фото президента

В понедельник, 10 января, глава Незалежной начал первый в новом году рабочий день не с решения многочисленных проблем своей страны, а с публикации фото в Instagram. Однако инициатива украинского президента пришлась не по вкусу гражданам, и они раскритиковали политика.

На фотографии, появившейся сегодня в инстаграм-аккаунте главы государства видно, что Зеленский сидит в зеленом кресле за рабочим столам. На лице президента – медицинская маска. В кабинете присутствуют люди, вероятно, проходит совещание. Сам политик отвернулся в сторону от подчиненных и склонился в позе мыслителя.

Один из читателей президента отметил, что на страничке опубликовано фото 2021 года. Он иронично спросил, не улетел ли глава государства отдыхать на Индийский океан. "Вы нас за дебилов держите?" – переспросил второй, потвердев, что снимок, действительно, сделан в прошлом году.

Несколько подписчиков украинского главы назвали его "клоуном", сопроводив свои гневные смайликами, изображающими клоунскую маску. Еще один пользователь подчеркнул, что национальный лидер размышляет над повышением налогов для граждан. Пенсионная реформа Зеленского тоже не осталась без внимания.

Кроме того, украинцы посоветовали своему президенты все-таки начать работать для людей, а не против них.

Напомним, в начале января Зеленский опубликовал фото с собакой по кличке Петя, чем вызвал шквал троллинга в адрес экс-президента Незалежной Петра Порошенко.