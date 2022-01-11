Очаровательный зверек покорил многих интернет-пользователей

В виртуальном пространстве большую популярность набирают мемы с маленьким черно-белым котенком из России. Жизнь милого создания, которого в Сети зовут Чмоней, уже обросла легендами.

Доподлинно неизвестно, откуда появилось изображение котика. Любимец был сфотографирован на панели легковой машины. Образ забавного кота настолько приглянулся пользователям Сети, что они придумали целое жизнеописание Чмони и расплодили посвященные котику мемы.

За свою виртуальную жизнь питомец успел побывать Ведьмаком, поваром, преемником российского лидера Владимира Путина и даже организатором беспорядков в Казахстане.

россия вздрогнула узнав о новом приемнике путина им оказался.... pic.twitter.com/ByqBjeVpXV — гротеск⛩ (@st_grotesque) January 9, 2022

Стоит отметить, что популярность кота вызвала большую зависть у некоторых интернет-пользователей. Нашлись те, кто попытались выдать себя за хозяев пушистой знаменитости. Были даже люди, в шутку объявившие о скоропостижной кончине виртуального любимца. Одна дама пыталась шантажировать подписчиков, угрожая жизни хвостатого. Мол, если они не одарят ее лайками, котику не поздоровится.

Огромную популярность набрал мем, на котором маленький Чмоня предстает в образе русского солдата, участвовавшего в спецоперации по возвращению Крымской республики в родную российскую гавань.

Появилась новая информация по Крутому Коту (Позывной "Чмоня")



До событий на Донбассе Чмоня участвовал в операции по возвращению Крыма в родную гавань в составе ВС РФ https://t.co/1g6I0ncLGm pic.twitter.com/PlW2W7JX2m — Акваѣна, который хочет быть Дореволюціонным (@akwaena) January 1, 2022

К слову, недавно интернет-пользователей умилил котенок, который пришел жаловаться своему хозяину.