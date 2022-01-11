Русский котенок с забавной кличкой стал звездой Сети

Русский котенок с забавной кличкой стал звездой Сети
Фото: pixabay.com
Очаровательный зверек покорил многих интернет-пользователей

В виртуальном пространстве большую популярность набирают мемы с маленьким черно-белым котенком из России. Жизнь милого создания, которого в Сети зовут Чмоней, уже обросла легендами.

Доподлинно неизвестно, откуда появилось изображение котика. Любимец был сфотографирован на панели легковой машины. Образ забавного кота настолько приглянулся пользователям Сети, что они придумали целое жизнеописание Чмони и расплодили посвященные котику мемы.

За свою виртуальную жизнь питомец успел побывать Ведьмаком, поваром, преемником российского лидера Владимира Путина и даже организатором беспорядков в Казахстане.

Стоит отметить, что популярность кота вызвала большую зависть у некоторых интернет-пользователей. Нашлись те, кто попытались выдать себя за хозяев пушистой знаменитости. Были даже люди, в шутку объявившие о скоропостижной кончине виртуального любимца. Одна дама пыталась шантажировать подписчиков, угрожая жизни хвостатого. Мол, если они не одарят ее лайками, котику не поздоровится.

Огромную популярность набрал мем, на котором маленький Чмоня предстает в образе русского солдата, участвовавшего в спецоперации по возвращению Крымской республики в родную российскую гавань.

К слову, недавно интернет-пользователей умилил котенок, который пришел жаловаться своему хозяину.

Источник: TJournal ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Подавление протестов в Казахстане разрушило планы Турции

Анкара лишится влияния на Нур-Султан из-за Москвы

Москва направит ракеты на столицы Европы при нежелании Вашингтона договариваться - эксперт

Россия сможет использовать территорию Белоруссии или западную часть РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей