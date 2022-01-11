Несколькими месяцами ранее чиновник был госпитализирован

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался 11 января в 65-летнем возрасте. По словам представителя умершего Роберта Куилло, причина, повлекшей летальный исход, стало в возникшее после тяжело перенесенного заболевания осложнение. Из-за пневмонии иммунная система чиновника дала сбой.

С конца декабря Сассоли проходил лечение в одной из итальянских больниц. По информации Куилло, председатель Европарламента скончался в онкоцентре, который находится в Авиано провинции Фриули-Венеция-Джулия, отмечает RT.

Как отмечает источник, Сассоли госпитализировали в клинику еще 26 декабря. 10 января представитель чиновника сообщил, что спикер ЕП прекратит выполнение своих обязательств по причине заболевания. Месяцем ранее Сассоли объявил, что не собирается выдвигаться на новый срок в качестве председателя законодательного органа.

По инфомации DW, спикера госпитализировали во второй раз за последнее время. До этого он попал в больницу несколькими месяцами ранее. Известно, что Сассоли тяжело болел пневмонией, которая не была связана с коронавирусной инфекцией. 13 января должны пройти выборы на должность председателя Европейского парламента.

Впервые на должность спикера законодательного органа Европейского союза Сассоли избрали в 2009 году. Он начинал карьеру в качестве журналиста в газетах, позднее работал на телевидении. Имеет образование политолога. В 2009 году получил депутатскую должность в Европарламенте, выдвигаясь от Демократической партии. Пятью годами позднее был переизбран, получил уже пост заместителя председателя. А в 2019 стал спикером органа.