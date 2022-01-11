Председатель Европарламента встретил последние дни в онкобольнице

Председатель Европарламента встретил последние дни в онкобольнице
Давид Сассоли. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Несколькими месяцами ранее чиновник был госпитализирован

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался 11 января в 65-летнем возрасте. По словам представителя умершего Роберта Куилло, причина, повлекшей летальный исход, стало в возникшее после тяжело перенесенного заболевания осложнение. Из-за пневмонии иммунная система чиновника дала сбой.

С конца декабря Сассоли проходил лечение в одной из итальянских больниц. По информации Куилло, председатель Европарламента скончался в онкоцентре, который находится в Авиано провинции Фриули-Венеция-Джулия, отмечает RT.

Как отмечает источник, Сассоли госпитализировали в клинику еще 26 декабря. 10 января представитель чиновника сообщил, что спикер ЕП прекратит выполнение своих обязательств по причине заболевания. Месяцем ранее Сассоли объявил, что не собирается выдвигаться на новый срок в качестве председателя законодательного органа.

По инфомации DW, спикера госпитализировали во второй раз за последнее время. До этого он попал в больницу несколькими месяцами ранее. Известно, что Сассоли тяжело болел пневмонией, которая не была связана с коронавирусной инфекцией. 13 января должны пройти выборы на должность председателя Европейского парламента.

Впервые на должность спикера законодательного органа Европейского союза Сассоли избрали в 2009 году. Он начинал карьеру в качестве журналиста в газетах, позднее работал на телевидении. Имеет образование политолога. В 2009 году получил депутатскую должность в Европарламенте, выдвигаясь от Демократической партии. Пятью годами позднее был переизбран, получил уже пост заместителя председателя. А в 2019 стал спикером органа.

Источник: ANSA ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Подавление протестов в Казахстане разрушило планы Турции

Анкара лишится влияния на Нур-Султан из-за Москвы

В МИД России сравнили Bloomberg с вонючим сыром

Дипломат указал, как в американском агентстве подают информацию о РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей