Собянин сообщил о взятых в работу инициативах участников платформы "Город идей"

Собянин сообщил о взятых в работу инициативах участников платформы "Город идей"
Фото: АГН «Москва» / пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин
Столица преображается благодаря предложениям активных горожан

Москва – это не только деловой и культурный центр страны. В первую очередь, это город, в котором живут и работают миллионы человек. Именно москвичи могут подсказать, что необходимо изменить, чтобы жить здесь стало еще комфортнее, поэтому власти ведут постоянный диалог с населением.

Одной из платформ, на которых граждане могут высказывать свои предложения, стал "Город идей". Проект стартовал 7 лет назад, и за это время там было проведено 35 краудсорсинг-проектов. Москвичи активно участвуют в обсуждениях. Только за 2021 год шесть тематических проектов собрали более 4 тыс. идей. Из них 423 уже взяли в работу, рассказал мэр Сергей Собянин.

Так, в рамках проекта "Городские мастерские семейного творчества" москвичи делились идеями, какие мероприятия стоит проводить на общественных площадках. По мнению большинства, особый интерес вызывают чемпионаты по творческим дисциплинам, концерты семейных ансамблей в парках и фестивали семейного творчества.

Организаторы проекта "Культура рядом" интересовались у москвичей, как должны выглядеть читальные залы и какие услуги могут предоставлять библиотеки. Горожане предложили открывать там кофейни и оформлять сами помещения в разных стилях, от ретро до хай-тека.

Еще одна тема, вызвавшая интерес участников платформы, - волонтерство. Более 19 тысяч человек представили свои идеи, как приобщать к волонтерскому движению детей и подростков, какую помощь оказывать пожилым людям и бездомным животным.

По мнению москвичей, в каждом районе города необходимо открыть общественные приемные "Мосволонтера" и других добровольческих организаций. Решено устраивать посвященные волонтерам фотовыставки в парках, а на сайте проекта "Активный гражданин" публиковать информацию о самых активных волонтерах.

Участники проекта "Мой Техноград" обсуждали на площадке "Города идей", какие занятия по повышению квалификации нужно организовать в инновационно-образовательном комплексе "Техноград", который с 2018 года работает на ВДНХ. Наибольший интерес вызвали программы по промышленной робототехнике, курсы для специалистов по проектированию и обслуживанию умных городов, курсы по изучению цифрового следа. Кроме того, выдвинута инициатива по созданию в комплексе столярных и ювелирных мастерских.

Более 500 идей прислали в прошлом году участники проекта "Инновационный кластер". По результатам обсуждений в городе планируется проводить просветительские курсы, на которых будут рассказывать о пользе инноваций в социальной сфере, а также курсы для москвичей старшего поколения.

Подсказали горожане, и как улучшить саму платформу "Город идей". В частности, предложен новый дизайн, новые разделы и пр.

Благодаря уже реализованным инициативам участников "Города идей" на станциях МЦД появились интерактивные карты для построения маршрута и зеркальные панели, в вагонах диаметров – точки для зарядки телефонов, в библиотеках установлены компьютеры, организован буккроссинг, в парках проводятся занятия по настольному теннису и живописи. Столица преображается благодаря предложениям активных горожан.

Ранее Собянин рассказал о философии развития Москвы как современного города.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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