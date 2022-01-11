Хроника протестов: как выглядит разрушенный Казахстан

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com
продолжениеТокаев впервые с начала протестов высказался о Назарбаеве
Войска ОДКБ заканчивают свою миссию в республике

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что обстановку в стране удалось стабилизировать спустя почти десять дней с начала массовых протестов. Он заявил, что по итогу будут пересмотрены зарплаты чиновников, а бедность населения возникла во время правления Назарбаева, когда появились сверхбогатые олигархи.  

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Напомним, первыми на улицы вышли автовладельцы в Жанаозене 2 января. Они были возмущены повышением цен на сжиженный нефтяной газ. Позже, 3 января, протесты перекинулись в Алма-Ату, которая, по итогу, приняла на себя основной удар недовольных граждан.

Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com

Спустя пару дней протестующие взяли штурмом здание алматинской мэрии, устроив там поджог. Были ли в результате инцидента пострадавшие среди населения и чиновников – неизвестно. 

Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com

Подробности происходящего в Казахстане стали появляться постепенно. Из-за беспорядков интернет в стране практически не работал, поэтому многая информация публиковалась спустя несколько суток. Позже стало известно, что протестующие граждане начали снос памятников бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву – от недовольства ценами на газ они перешли к требованиям снять с бывшего главы неприкосновенность.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Где при этом находится Назарбаев в данный момент до конца неизвестно. Согласно официальным заявлениям, экс-лидер пребывает в столице Казахстана. При этом пост главы Совбеза он передал Токаеву по собственному желанию. Еще в начале протестов ходили слухи, что бывший президент улетел в Москву якобы на лечение, а после сообщалось, что он мог скрыться в Китае. В МИД КНР эти заявления опровергли – Назарбаева у них нет.

Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com

Страны ОДКБ после обращения Токаева направили в Казахстан миротворческие силы. Больше всего военных поступило с российской стороны – источники сообщали СМИ, что общая численность войск как минимум 3 тысячи, но не более 5 тысяч солдат. Их миссия, как объявил президент республики, в стране окончена – войска начнут возвращаться в места дислокации с 13 января. Вывод всех войск займет не более 10 дней, передает телеканал "360".

Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Озвучены вероятные сценарии развития отношений между Россией и США в 2022 году

Странам удалось сдвинуться с мертвой точки

В МИД России сравнили Bloomberg с вонючим сыром

Дипломат указал, как в американском агентстве подают информацию о РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей