Войска ОДКБ заканчивают свою миссию в республике

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что обстановку в стране удалось стабилизировать спустя почти десять дней с начала массовых протестов. Он заявил, что по итогу будут пересмотрены зарплаты чиновников, а бедность населения возникла во время правления Назарбаева, когда появились сверхбогатые олигархи.

Напомним, первыми на улицы вышли автовладельцы в Жанаозене 2 января. Они были возмущены повышением цен на сжиженный нефтяной газ. Позже, 3 января, протесты перекинулись в Алма-Ату, которая, по итогу, приняла на себя основной удар недовольных граждан.

Спустя пару дней протестующие взяли штурмом здание алматинской мэрии, устроив там поджог. Были ли в результате инцидента пострадавшие среди населения и чиновников – неизвестно.

Подробности происходящего в Казахстане стали появляться постепенно. Из-за беспорядков интернет в стране практически не работал, поэтому многая информация публиковалась спустя несколько суток. Позже стало известно, что протестующие граждане начали снос памятников бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву – от недовольства ценами на газ они перешли к требованиям снять с бывшего главы неприкосновенность.

Где при этом находится Назарбаев в данный момент до конца неизвестно. Согласно официальным заявлениям, экс-лидер пребывает в столице Казахстана. При этом пост главы Совбеза он передал Токаеву по собственному желанию. Еще в начале протестов ходили слухи, что бывший президент улетел в Москву якобы на лечение, а после сообщалось, что он мог скрыться в Китае. В МИД КНР эти заявления опровергли – Назарбаева у них нет.

Страны ОДКБ после обращения Токаева направили в Казахстан миротворческие силы. Больше всего военных поступило с российской стороны – источники сообщали СМИ, что общая численность войск как минимум 3 тысячи, но не более 5 тысяч солдат. Их миссия, как объявил президент республики, в стране окончена – войска начнут возвращаться в места дислокации с 13 января. Вывод всех войск займет не более 10 дней, передает телеканал "360".