Возможных шпионов заключили под стражу

В Латвии арестовали двух человек, которые могли на протяжении многих лет передавать России секретную информацию об оборонном секторе республики. Об этом во вторник, 11 января, сообщило агентство LETA.

По информации местной службы безопасности, встречи подозреваемых в шпионаже граждан с представителями военной разведки РФ происходили на территории России. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Латвии в конце декабря 2021 года, пишет URA.RU.

Ранее спецслужбы Польши задержали 66-летнего местного жителя, заподозрив его в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации.

