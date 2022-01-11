Двух жителей Латвии заподозрили в работе на российскую разведку

Возможных шпионов заключили под стражу

В Латвии арестовали двух человек, которые могли на протяжении многих лет передавать России секретную информацию об оборонном секторе республики. Об этом во вторник, 11 января, сообщило агентство LETA.

По информации местной службы безопасности, встречи подозреваемых в шпионаже граждан с представителями военной разведки РФ происходили на территории России. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Латвии в конце декабря 2021 года, пишет URA.RU.

Ранее спецслужбы Польши задержали 66-летнего местного жителя, заподозрив его в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации. 

Источник: LETA
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Озвучены вероятные сценарии развития отношений между Россией и США в 2022 году

Странам удалось сдвинуться с мертвой точки

"Деградация": посольство России ответило на выпад Псаки о переговорах с США

Москва призвала Вашингтон к отказу от спекуляций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей