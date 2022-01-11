Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
828 новости
В Латвии арестовали двух человек, которые могли на протяжении многих лет передавать России секретную информацию об оборонном секторе республики. Об этом во вторник, 11 января, сообщило агентство LETA.
По информации местной службы безопасности, встречи подозреваемых в шпионаже граждан с представителями военной разведки РФ происходили на территории России. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Латвии в конце декабря 2021 года, пишет URA.RU.
Ранее спецслужбы Польши задержали 66-летнего местного жителя, заподозрив его в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации.
Странам удалось сдвинуться с мертвой точки
Москва призвала Вашингтон к отказу от спекуляций