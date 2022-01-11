Кот из Хабаровска стал "Лучшим в интернете" из-за своего поведения по утрам

Кот из Хабаровска стал "Лучшим в интернете" из-за своего поведения по утрам
Фото: pixabay.com
Видео с рыжиком набирают огромные просмотры

Рыжий кот по имени Персик из Хабаровска овладел сердчами миллионов пользователей социальных сетей. За его громкие концерты с требованием покормить питомец стал "Лучшим котом в интернете" по мнению верных подписчиков.

Рыжик оказался в семье Шарниных примерно восемь лет назад. Юлия, хозяйка Персика, сначала не собиралась в принципе заводить никаких животных дома, однако устоять перед обаянием котенка не смогла. Вот и подобрала мякуающего комочка, который ошивался где-то у помойки. Персика окружили заботой и лаской. Несколько лет назад подарили ему металлическую миску – ту самую, с которой он устраивает с утра пораньше концерты.

Впрочем, Персику нравится в миске не только еда, но и сама возможность "поиграть" – ужасающий звук металла по полу дарит ему истинное наслаждение: кот начинает жмуриться и урчать. Поэтому основную часть времени хозяева переворачивают миску, чтобы не сойти с ума и не досаждать соседям.

У Рыжика стали появляться поклонники, и хозяйка решила создать для любимца аккаунт в социальных сетях. Первый ролик собрал практически одиннадцать миллионов просмотров. А рекордное видео с Персиком собрало больше 33 млн вью. Немудрено: котики в Интернете – один из лидирующих трендов.

Кстати, Персик стал героем телепередачи "Видели видео" на Первом канале, поборовшись за номинацию "Без кот жизнь не та". 45% отдали свои сердца хабаровскому рыжику.

Семья и не ожидала, что Персик станет звездой 2021 года. Когда позвали на телевидение в качестве победителей, Юлия не сразу поняла, что на вознаграждение нужно выходить.

@kotpersik27 Хорошего настроения в этот первый рабочий понедельник от нас с Персиком) #наработу #вставай #питомец #котбайкот #видеоприколы ♬ оригинальный звук - Тот самый, знаменитый кот

Шарнины завели котику страницу и в Instagram, куда выкладывают его будни. На Персика подписано более 700 тысяч пользователей. Семейство надеется, что у питомца скоро будет официальный статус с "галочкой".

Кстати, не менее популярен у россиян котенок Чмоня, уже ставший легендой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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