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Многие следует своим традициям, отправляясь на крещенские купания. Правда, кто-то закалится, а другой отправится лежать в больницу из-за переохлаждения. Чтобы искупаться с пользой для здоровья, указал главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев, нужно соблюдать определенные правила.
Так, кратковременные погружения в воду полезны – люди, которые практикуют такие купания, реже болеют ОРВИ и не так часто страдают простудой. Но лезть в ледяную воду нужно тем, у кого организм уже подготовлен к холоду. Так что предварительная подготовка обязательна.
Противопоказаны купания в ледяной проруби при беременности, а также наличии сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЛОР-органов, уточняет "Радио 1".
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