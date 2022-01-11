Кому противопоказаны крещенские купания: рассказал медик

Без хорошей подготовки организма в воду лезть не стоит

Многие следует своим традициям, отправляясь на крещенские купания. Правда, кто-то закалится, а другой отправится лежать в больницу из-за переохлаждения. Чтобы искупаться с пользой для здоровья, указал главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев, нужно соблюдать определенные правила.

Так, кратковременные погружения в воду полезны – люди, которые практикуют такие купания, реже болеют ОРВИ и не так часто страдают простудой. Но лезть в ледяную воду нужно тем, у кого организм уже подготовлен к холоду. Так что предварительная подготовка обязательна.

Противопоказаны купания в ледяной проруби при беременности, а также наличии сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЛОР-органов, уточняет "Радио 1".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Озвучены вероятные сценарии развития отношений между Россией и США в 2022 году

Странам удалось сдвинуться с мертвой точки

"Деградация": посольство России ответило на выпад Псаки о переговорах с США

Москва призвала Вашингтон к отказу от спекуляций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей