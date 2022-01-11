Без хорошей подготовки организма в воду лезть не стоит

Многие следует своим традициям, отправляясь на крещенские купания. Правда, кто-то закалится, а другой отправится лежать в больницу из-за переохлаждения. Чтобы искупаться с пользой для здоровья, указал главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев, нужно соблюдать определенные правила.

Так, кратковременные погружения в воду полезны – люди, которые практикуют такие купания, реже болеют ОРВИ и не так часто страдают простудой. Но лезть в ледяную воду нужно тем, у кого организм уже подготовлен к холоду. Так что предварительная подготовка обязательна.

Противопоказаны купания в ледяной проруби при беременности, а также наличии сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЛОР-органов, уточняет "Радио 1".