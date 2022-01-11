Глава города пояснил, почему в последние годы так активно развивается сеть метро

С 2011 года в Москве появилось 100 новых станций метро и МЦК, а также 60 станций двух первых Московских центральных диаметров (МЦД). Дошло до того, что некоторые горожане стали считать дальнейшее расширение сети метрополитена избыточным. Мэр Сергей Собянин придерживается иной точки зрения. По его мнению, строительство метро необходимо, чтобы сделать жизнь москвичей комфортнее.

"Частично новые станции – это возврат долгов москвичам, которые десятилетиями ждали метро, например, в том же Солнцеве или Жулебине. Частично новые станции предназначены для районов, которые строятся сейчас - например, в Некрасовке, Тушине, Ходынском поле, ЗИЛе",

– пояснил Сергей Собянин в интервью "Вечерней Москве".

При этом власти города учитывают развитие города на годы вперед, и строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро – это задел на перспективу. Уже сейчас станциями БКЛ пользуются полмиллиона пассажиров в день, тем самым сокращая время в пути и разгружая центральные станции. А когда большое кольцо замкнется, оно станет "новым сердцем столицы", уверен градоначальник.

Более того, в будущем к БКЛ можно будет присоединять новые радиусы.

"Каждый новый радиус – это 600–700 тысяч москвичей, которые получат метро в шаговой доступности от дома",

– подчеркнул мэр. Так, в 2022 году планируется запуск строительства Рублево-Архангельской линии на северо-западе, в 2024 году метро придет в Коммунарку, в 2027 г. – в Троицк. Всего же в планах на ближайшее десятилетие – более 50 новых станций метро.

Ранее Собянин рассказал о комплексном развитии транспортной инфраструктуры в Москве.