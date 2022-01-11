В Москве появятся школы-гиганты

В Москве появятся школы-гиганты
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва
В 2022 году в городе откроют 40 новых детских садов и 27 школ

Москва уделяет повышенное внимание образованию подрастающего поколения. Задача – сделать так, чтобы каждый ребенок мог посещать детский сад и школу в шаговой доступности от дома. Поэтому в некоторых районах целесообразно строить школы-гиганты.

Крупные образовательные комплексы, где могут учиться одновременно более тысячи школьников, особенно удобны в районах с плотной жилой застройкой, ведь в этом случае многие дети получают возможность учиться буквально в своем дворе. При этом такое решение безопасно, поскольку потоки начальных классов и старшеклассников не пересекаются: для них организуют разные входы и разные учебные блоки.

В 2022 году в Москве планируется открыть сразу 9 школ-гигантов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"В Ватутинках появится школа на 1,2 тысячи мест, в Мосрентгене – на 1,1 тысячи. Также инвесторы построят две школы-гиганта в поселении Десеновском и одну – в Сосенском. А рядом с деревней Рассказовкой девелопер построит школу сразу на 2,1 тысячи учащихся",

– рассказал Андрей Бочкарев. Школы-гиганты возведут также на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17-м квартале района Некрасовка. Всего же в 2022 году в Москве планируется открыть 27 школ на 19 тысяч учащихся и 40 детсадов на 9,6 тысячи мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях в системе школьного образования. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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