В Германии умер известный российский писатель

Автора не стало за несколько дней до 94-летия

В Германии скончался советский писатель Борис Хазанов. Трагическую новость сообщил его коллега Андрей Никитин-Перенский. 

Настоящее имя Бориса Хазанова – Геннадий Файбусович. Писатель попал за решетку за антисоветскую пропаганду на шесть лет, учась на пятом курсе филфака.

После выучился на врача, работал по этой профессии. Также был редактором в медицинском журнале. Писал научно-популярные книги для детей, переводил немецких философ на русский язык. В начале 1980-х уехал в Германию, вспоминает телеканал "360"

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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