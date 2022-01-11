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В Германии скончался советский писатель Борис Хазанов. Трагическую новость сообщил его коллега Андрей Никитин-Перенский.
Настоящее имя Бориса Хазанова – Геннадий Файбусович. Писатель попал за решетку за антисоветскую пропаганду на шесть лет, учась на пятом курсе филфака.
После выучился на врача, работал по этой профессии. Также был редактором в медицинском журнале. Писал научно-популярные книги для детей, переводил немецких философ на русский язык. В начале 1980-х уехал в Германию, вспоминает телеканал "360".
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