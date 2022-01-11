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В Серпухове живет народный умелец Вадим Квасников. Дедушка делает своими руками елочные игрушки, которые он раздает бесплатно. Однако на этот Новый год он сам получил приятный презент.
Как оказалось Квасников четыре года был затворником, выйти на улицу он не мог из-за ампутации ноги и отсутствия нормального выезда в доме для коляски. Мимо ситуации мужчины не смог пройти президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Он решил подарить дедушке квартиру на первом этаже с удобным выездом для коляски, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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