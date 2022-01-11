Провокационный звонок вывел из равновесия все семейство президента

В западной прессе активно обсуждают скандальный выпуск документального фильма, благодаря которому стало известно о телефоном террористе, "напавшем" на супругу французского лидера Эммануэля Макрона. Таинственный информатор довел первую леди до истерики рассказами о том, что ее высокопоставленный муж частенько навещает любовника.



Провокационная кинолента была показана на канале BFM TV. Такую нелицеприятную для главнокомандующего Пятой республики информацию раскрыл политический комментатор Николя Призе. Факт телефонного звонка, который навел шороху в Елисейском дворце, подтвердил сенатор Франсуа Патриа.

Государственный деятель особо отметил, что общение с таинственным информатором очень сильно расстроило первую леди Франции. Брижит долгое время не могла прийти в себя и не хотела верить услышанному.

Сам Макрон также весьма болезненно отреагировал на действия телефонного провокатора. Президент поразился, что люди настолько жестоки, что не щадят даже первую чету французского государства.

Впрочем, большие вопросы вызывает тот факт, что некая неизвестная личность смогла разжиться телефоном самой жены президента. Является ли данное заявление провокацией против главы страны или подтверждает факт наличия больших проблем в семействе Макрона, остается загадкой.

К слову, недавно Брижит Макрон вывели из себя слухи о ее принадлежности к трансгендерам.