Женщина поздно поняла, что общалась со злоумышленниками

Мошенники не перестают придумывать новые способы обмануть доверчивых россиян. Так, жительница Серпухова отдала аферистам 1,5 млн рублей.

Неизвестная женщина сообщила жертве, что той одобрен кредит. Девушке предложили подтвердить кредит в мобильном приложении банка и перевести средства на безопасный счет, номер которого сказали ей мошенники.

Женщина поняла, что ее обманули, не дозвонившись мошенникам. Теперь правоохранители разбираются в ситуации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".