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Мошенники не перестают придумывать новые способы обмануть доверчивых россиян. Так, жительница Серпухова отдала аферистам 1,5 млн рублей.
Неизвестная женщина сообщила жертве, что той одобрен кредит. Девушке предложили подтвердить кредит в мобильном приложении банка и перевести средства на безопасный счет, номер которого сказали ей мошенники.
Женщина поняла, что ее обманули, не дозвонившись мошенникам. Теперь правоохранители разбираются в ситуации, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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