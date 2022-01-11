Особые ритуалы в волшебную ночь обеспечат семье достаток

Одним из любимых праздников российских граждан является такое необычное торжество, как Старый Новый год. Многие верят, что праздничный период заряжен особой энергетикой, которая может помочь поправить финансовое положение. Для того чтобы привлечь в дом деньги, нужно выполнить несколько простых ритуалов.



Обряды для привлечения денег в Старый Новый год

В волшебную ночь нужно уделить особое внимание купюрам крупного номинала. Банкноты следует положить в красный мешочек (лучше заранее обзавестись бархатным). Также подойдет кошелек. Набитую деньгами конструкцию следует спрятать в холодильник, приговаривая: "Достаток и счастье приди".

Также хорошей приметой будет обзавестись новым красным кошельком – отличный подарок можно сделать близким или себе любимому. При этом такой презент нужно вручать обязательно с купюрой, можно небольшого номинала.

Согласно другому поверью, обеспечить финансовое благополучие поможет свежеиспеченный хлеб. Его нужно положить в центр стола. При этом под скатертью заранее следует разложить крупные купюры.

А еще к праздничному столу нужно обязательно налепить вареники. В один из них следует спрятать монету. Кому достанется угощение с сюрпризом – весь год будет кататься как сыр в масле.

Что нельзя делать 13 января

В эту дату придется отказать всем, кто попросит в долг. Можете заранее предупредить близких людей и при необходимости выдать им деньги до 12 января. Если нарушить эту рекомендацию, можно весь год прожить в бедности.

Также в праздничную ночь следует бдительно следить за столом. На нем нельзя держать пустые тарелки и бутылки. В противном случае можно столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

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