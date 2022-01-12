Королева иногда позволяет себе гамбургеры

Бывший придворный повар Даррен О’Грэйди рассказал о необычных вкусовых пристрастиях британской королевы Елизаветы. Оказалось, что иногда венценосная особа не отказывает себе в удовольствии полакомиться фастфудом.



Повар, который отдал королевскому семейству 15 лет своей жизни, решил приоткрыть завесу тайны над пищевыми слабостями Елизаветы. Стоит отметить, что О’Грэйди в свое время удалось поколдовать над блюдами для покойной принцессы Дианы.

Бывший королевский повар подчеркнул, что в целом Елизавета старается отдавать предпочтение здоровому питанию и обычно избегает вредные лакомства. В то же время британская королева действительно любит простецкий фастфуд. Фаворитами среди вредной пищи являются гамбургеры.

Когда Елизавета чувствует, что больше не может совладать с желанием перекусить блюдом быстрого питания, она просит поваров приготовить ей гамбургер. Любопытно, что это лакомство Елизавета ест исключительно без булочек. А еще августейшая особа предпочитает котлету из свежей оленины.

В целом же королева Великобритании питается мясными блюдами и овощными салатами. Также она очень любит шоколад и манго. В то же время в меню Елизаветы Второй никогда нельзя встретить угощения с добавлением чеснока, а также блюда из риса и макарон.

К слову, недавно было раскрыто тайное значение броши королевы в ее рождественском видеообращении. Монаршая особа почтила память любимого супруга.