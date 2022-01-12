В Казахстане сообщили об исчезновении дочери Назарбаева

В Казахстане сообщили об исчезновении дочери Назарбаева
Дарига Назарбаева. Фото: Pang Xinglei/Xinhua/www.globallookpress.com
Депутат не появляется на пленарных заседаниях мажилиса уже второй день подряд

Представитель нижней палаты республиканского парламента Дарига Назарбаева, наследница бывшего президента Казахстана, не принимает участия в пленарном заседании мажилиса, о чем стало известно 12 января.

"Интерфакс-Казахстан" утверждает, что парламентарий не принимала участия по причине своей болезни – по крайней мере, такую информацию журналистам передали в мажилисе. Известно, что Назарбаева отсутствовала на заседаниях 11 и 12 января, передает телеканал "360".

О какой конкретной болезни идет речь, не уточняется. В ходе массовых протестов, которые проходили в республике в начале января, сообщалось, что Назарбаев вместе с членами семьи выехали из страны. 6 числа средства массовой информации утверждали, что в столице Кыргызстана приземлились два самолета, которые принадлежат Назарбаевым.

День спустя пресс-служба белорусского лидера Александра Лукашенко указала, что глава государства переговорил с экс-президентом Казахстана по телефону. Официальный Минск, однако, не стал уточнять местонахождение Назарбаева.

А 9 числа советник Елбасы Айдос Укибай заявил, что Назарбаев в настоящее время находится в столице Казахстана и поддерживает связь с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Сутки спустя советник бывшего лидера Казахстана сообщил, что первый президент на добровольной основе передал преемнику пост главы Совета безопасности, в соответствии с законодательством закрепленный за ним бессрочно.

58-летняя Дарига Назарбаева – старшая дочь первого президента страны. Имеет историческое образование. Выступала депутатом нижней палаты парламента несколько созывов с 2004 года.

Ранее СМИ заявили, что в резкиих заявлениях Токаева об инвестиционном фонде "Самрук-Казына" можно усматривать критику действующего президента Казахстана в адрес его предшественника. 

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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