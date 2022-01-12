Пострадавшим при теракте в Беслане присудили компенсацию

Пострадавшим при теракте в Беслане присудили компенсацию
Фото: Claudia Thaler/dpa/www.globallookpress.com
Родственники погибших должны получить по 10 тыс.евро, выжившие заложники – по 5-7 тысяч

Пострадавшие при захвате террористами школы в Беслане в 2004 году и родственники погибших должны получить денежную компенсацию от государства. Такой вердикт вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 11 января. Судьи постановили выплатить по 10 тыс.евро наследникам погибших при теракте и по 5-7 тысяч евро заложникам, которые пострадали от рук боевиков и во время спецоперации по освобождению.

Судьи в Страсбурге согласились с доводами истцов о том, что власти РФ, не предотвратив теракт, не защитили право людей на жизнь, а дальнейшее расследование было не эффективным и не доказало обоснованность неизбирательного применения оружия во время операции по освобождению заложников.

Это уже второе подобное решение ЕСПЧ. В 2017 г. суд, рассмотрев иск, поданный организацией "Матери Беслана", присудил выплатить пострадавшим более €3 млн компенсации. В 2019 г. Минюст РФ отчитался, что деньги выплачены, передает "Коммерсант".

Общий размер новой компенсации составляет €360 тыс. На выплату России дали три месяца.

Террористы захватили школу №1 в Беслане (Северная Осетия) 1 сентября 2004 года. Заложниками стали 1128 человек, среди которых были учителя, школьники и их родители, которые пришли на торжественную линейку по случаю начала нового учебного года. Детей и взрослых не кормили, не давали воды, не пускали в туалет. Через три дня бойцы спецназа решились на штурм здания, началась стрельба. Во время спецоперации погибли 344 человека, в том числе 186 детей.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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