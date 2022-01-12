Импульсивные и неустойчивые: названы имена самых нервных женщин

Импульсивные и неустойчивые: названы имена самых нервных женщин
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Эксперт рассказала, как быть тем, у кого сдает психика

В современном мире едва ли найдется человек, который имеет иммунитет от ежедневных прелестей в виде стрессов, негатива и ругани с коллегами, начальством, близкими и даже друзьями. Проблема же заключается в том, что постоянная усталость и раздражительность перегружают нервную систему. Парапсихолог Саона рассказала, какие имена чаще всего носят женщины, подверженные нервному расстройству.

Анастасия

Проблема Анастасии – постоянная зависимость от чужого мнения, склонность спрятать собственную точку зрения на ту или иную проблемы в закромки, чтобы защитить себя от внешнего негатива. Еще одна особенность – мнительность, которая может легко затащить Анастасию в больничную палату. Вправда, обладательницы этого имени сами зачастую не против понаблюдаться у медиков, утверждает парасихолог.

Татьяна

Татьяны склонны к страданиям и слезам, как никто другой. Нередко Татьяну можно увидеть в рыданиях из-за кем-то неосторожно брошенной фразы. Немудрено, что такие дамы часто оказываются с нервными расстройствами. А еще им опасно заводить дома кошек – иначе можно подорвать свою и так достаточно хрупкую психику.

Анна

Анны в принципе отличаются завидной терпеливостью и даже терпимостью. Однако существует и обратная, куда менее привлекательная сторона медали. Анны копят негатив и склонны переживать обиды внутри себя. И в один прекрасный момент с горы сходит снежный ком, сотрясающий и сметающий все вокруг. Таким женщинам нужно найти способ расслабиться.

Мария

Парапсихолог уверяет, что Марии – натуры мстительные. Воображение их разыгрывается на тему фантазии о сценах ревности, которые можно закатить, или мести, в которых такие дамы весьма изобретательны. А еще Мария постоянно находится в страхе, ожидая от жизни какого-то удара под дых. Тут даже себе врагов искать не нужно.

Светлана

Светланы невероятно близкосердечны – обида может их сгубить. Легко впитывают энергетику извне, оказываясь под чужим влиянием. А вся неуверенность – от нестабильных чувств сильного пола, который находится рядом. Тут нужно подумать о выборе правильного спутника жизни, передает "Пятый канал".

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Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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