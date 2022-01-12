Городу вернут название Астана

По результатам расследования протестов в Казахстане, наследство первого президента Нурсултана Назарбаева не останется без проверки со стороны действующих властей. Об этом заявил политолог Константин Калачев. Он не исключил, что в скором времени столице республики могут вернуть прежнее название.

По мнению эксперта, Нур-Султан переименуют обратно в Астану. Столица Казахстана носила это название с 1998 года. В 2019 году новый президент РК Касым-Жомарт Токаев переименовал город в честь своего предшественника, что, кстати, были довольно негативно воспринято в обществе и привело к беспорядкам в ряде регионов.

Аналитик обратил внимание, что в официальных сообщениях больше не употребляется топоним Нур-Султан. Вместо этого представителя власти говорят и пишут "столица Казахстана". По мнению политолога, этот факт свидетельствует о скором возвращении городу предыдущего названия.

Напомним, во вторник, 11 января, Токаев впервые с начала протестов высказался о роли Назарбаева. На следующий день глава государства намекнул, что первый президент может быть причастен к антиправительственным акциям. Эксперты полагают, что Елбасы вместе с семьей сбежал из республики во время беспорядков.

На сегодняшний день антитеррористическая операция в Казахстане уже завершена. Примечательно, что США потребовали от ОДКБ оперативно покинуть территорию республики.