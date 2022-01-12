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Пенсии в России в 2022 году проиндексируют на 8,6%. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров в среду, 12 января.
Глава государства подчеркнул, что повышение выплат пенсионерам должно компенсировать инфляционные издержки. С 1 января 2022 г. неработающим пенсионерам повысили пособие на 5,9%. При этом уровень инфляции за прошлый год, по предварительным подсчетам, составляет 8,4-8,6%. Поэтому пенсии необходимо проиндексировать как минимум до этого уровня.
"Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение",
– подчеркнул Путин.
Выступая в августе 2021 г. на съезде партии "Единая Россия", Путин гарантировал, что рост инфляции не скажется на уровне материального благополучия пожилых граждан России, поскольку им будут проиндексированы выплаты.
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