Путин объявил о повышении пенсий выше инфляции

Путин объявил о повышении пенсий выше инфляции
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Индексация выплат будет выше запланированной

Пенсии в России в 2022 году проиндексируют на 8,6%. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров в среду, 12 января.

Глава государства подчеркнул, что повышение выплат пенсионерам должно компенсировать инфляционные издержки. С 1 января 2022 г. неработающим пенсионерам повысили пособие на 5,9%. При этом уровень инфляции за прошлый год, по предварительным подсчетам, составляет 8,4-8,6%. Поэтому пенсии необходимо проиндексировать как минимум до этого уровня.

"Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение",

– подчеркнул Путин. 

Выступая в августе 2021 г. на съезде партии "Единая Россия", Путин гарантировал, что рост инфляции не скажется на уровне материального благополучия пожилых граждан России, поскольку им будут проиндексированы выплаты.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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