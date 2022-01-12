Европейцы боятся тайных агентов и шпионов из России

Сегодня, 12 января, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялись переговоры России с Североатлантическим Альянсом по гарантиям безопасности для нашей страны. Встреча шла четыре часа. Все это время в здании дежурили российские журналисты. Компанию им составила охрана.

Как рассказала сотрудница ВГТРК Анастасия Попова в эфире программы "60 минут", работников СМИ из России изолировали в отдельную от других журналистов комнату. Россиян, по ее словам, никуда не пускали без сопровождения.

Даже в туалет журналистам нельзя было ходить без сотрудника из службы безопасности. Чтобы перекусить в кафе, россиянам пришлось выбирать счастливчика, которому позволили выйти из комнаты. Он собирал заказ для всех остальных.

"Вдвоем идти – слишком опасно", – шутит шеф-редактор европейского бюро ВГТРК.

Попова добавила, что натовцы объяснили такое решение тем, что из-за воссоединения Крыма с Россией отношение к нашим гражданам поменялось. При этом перемещения внутри зала, где сидели журналисты, очень волновали охрану. Каждый раз работникам СМИ приходилось пояснять, что они просто сделали "шаг в сторону, а НАТО захватывать не планировали".

Встреча Россия-НАТО стала вторым этапом в переговорах с США по гарантиям безопасности и непродвижению Альянса на восток. Первый этап стал победой для Москвы, сочли американские эксперты.