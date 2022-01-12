"Слишком опасно": российских журналистов в штаб-квартире НАТО не пускали в туалет без охраны

"Слишком опасно": российских журналистов в штаб-квартире НАТО не пускали в туалет без охраны
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Европейцы боятся тайных агентов и шпионов из России

Сегодня, 12 января, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялись переговоры России с Североатлантическим Альянсом по гарантиям безопасности для нашей страны. Встреча шла четыре часа. Все это время в здании дежурили российские журналисты. Компанию им составила охрана.

Как рассказала сотрудница ВГТРК Анастасия Попова в эфире программы "60 минут", работников СМИ из России изолировали в отдельную от других журналистов комнату. Россиян, по ее словам, никуда не пускали без сопровождения. 

Даже в туалет журналистам нельзя было ходить без сотрудника из службы безопасности. Чтобы перекусить в кафе, россиянам пришлось выбирать счастливчика, которому позволили выйти из комнаты. Он собирал заказ для всех остальных. 

"Вдвоем идти – слишком опасно", – шутит шеф-редактор европейского бюро ВГТРК. 

Попова добавила, что натовцы объяснили такое решение тем, что из-за воссоединения Крыма с Россией отношение к нашим гражданам поменялось. При этом перемещения внутри зала, где сидели журналисты, очень волновали охрану. Каждый раз работникам СМИ приходилось пояснять, что они просто сделали "шаг в сторону, а НАТО захватывать не планировали". 

Встреча Россия-НАТО стала вторым этапом в переговорах с США по гарантиям безопасности и непродвижению Альянса на восток. Первый этап стал победой для Москвы, сочли американские эксперты. 

Источник: 60 минут ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

США потребовали от ОДКБ покинуть Казахстан

Госдеп поддержал решение Токаева

"Камешек в туфле Путина": эксперт нелестно отозвался об Украине

Киев борется с Москвой вместо решения своих проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей