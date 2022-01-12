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Немало россиян с нетерпением ждут возможности окунуться в ледяную купель. Многие считают такую процедуру укрепляющей здоровье и обновляющей организм. Однако опытный профессор Владимир Мануйлов предостерегает людей от излишнего оптимизма на эту тему.
Специалист напомнил, что к крещенским купаниям необходимо готовиться. Заранее нужно начать принимать контрастный душ и закаливать ноги. Также следует проводить активную зарядку на свежем воздухе в зимний период.
Перед погружением в воду необходимо обязательно перекусить, однако сильно набивать желудок едой опасно, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Идеальным вариантом будет пообедать примерно за час-полтора до купания.
Также важно замерить давление, при повышенных показателях можно схватить микроинсульт, а низкое давление грозит обмороком прямо в ледяной воде. Таким образом очевидно, что к крещенским купаниям нужно подходить с умом и осторожностью.
Напомним, в прошлом месяце в Московской области очевидцы вытащили рыбака из ледяной воды.
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