Резкий перепад температуры может серьезно навредить

Немало россиян с нетерпением ждут возможности окунуться в ледяную купель. Многие считают такую процедуру укрепляющей здоровье и обновляющей организм. Однако опытный профессор Владимир Мануйлов предостерегает людей от излишнего оптимизма на эту тему.



Специалист напомнил, что к крещенским купаниям необходимо готовиться. Заранее нужно начать принимать контрастный душ и закаливать ноги. Также следует проводить активную зарядку на свежем воздухе в зимний период.

Перед погружением в воду необходимо обязательно перекусить, однако сильно набивать желудок едой опасно, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Идеальным вариантом будет пообедать примерно за час-полтора до купания.

Также важно замерить давление, при повышенных показателях можно схватить микроинсульт, а низкое давление грозит обмороком прямо в ледяной воде. Таким образом очевидно, что к крещенским купаниям нужно подходить с умом и осторожностью.

Напомним, в прошлом месяце в Московской области очевидцы вытащили рыбака из ледяной воды.