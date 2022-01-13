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В советские годы многие навострились и научились в жизни изобретательности. К примеру, в сельской местности кто-то до сих пор помнит, как экономить воду в бачке. Прошлое становится все более призрачным, однако многие советы до сих пор актуальны. Журналисты рассказали о современных хитростях, которыми пользовались и 50 лет назад.
Не выбрасывали бутылки с коробками
Истинные советские домохозяйки находили практическое применение каждому предмету, который казался бесполезным. Многие занимались сбором пластика – и неспроста. Весной пластиковые бутылки использовали для рассады. И сегодня старшее поколение пользуется таким лайфхаком.
Кирпич в сливном бачке
Метод применяли не все – все-таки тарифы на ЖКУ были демократичными, однако с помощью кирпича или массивного камня можно было очень хорошо сэкономить на расходе воды, утверждает источник.
Вторая жизнь для порванных колготок
Разошедшуюся капроновую ткань использовали для хранения лука, а еще подвязывали ей на даче растения.
Экономия продуктов
К еде отношение было совершенно иным – особенно у старших поколений, которые помнили голодные военные годы. Большинство продуктов шло в переработку. Из хлеба делали сухари, из фруктов варили варенье, варенье же превращали в самогон.
Сода – универсальный помощник
В приготовлении массы продуктов очень часто использовалась сода. Главным образом, она шла для выпечки после погашения уксусной или лимонной кислотой. Добавляли ее в тесто во время замеса, чтобы придать пышность караваям с блинчиками, пирогам и другой выпечке. И не секрет, что сода использовалась для мытья посуды. А еще смешивали ее с уксусом, чтобы прочистить канализацию.
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