Наследница первого президента назвала последние события жестоким уроком для всей страны

Алия Назарбаева, наследница первого главы республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, обратилась к населению со словами благодарности за оказанную ее отцу поддержку. Женщина выразила глубочайшую скорбь по поводу погибших в ходе протестов, которые вспыхнули в начале января в Казахстане.

Младшая дочь бывшего Елбасы пожелала Казахстану, чтобы жесточайший урок, преподнесенный стране несколько дней назад, стал последним трагичным событием на страницах истории республики.

"Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас", – написала Алия на своей странице в социальной сети Instagram.

Вместе с тем младшая дочь Назарбаева выразила благодарность тем, кто оказывал моральную поддержку ее отцу в тяжелый момент – первый президент Казахстана, пояснила Алия, получает массу сообщений со всех уголков страны. А Родине Назарбаева пожелала только мира и процветания.

К своему посту в Сети Алия прикрепила фотографию сгоревшего сдания администрации Алма-Аты, взятого штурмом во время народного бунта.

По ряду неподтвержденных данных, семья Назарбаева бежала из Казахстана. Отдельные источники утверждают, что во время протестов наследники первого президента направились в Кыргызстан. Бывший председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева, старшая дочь политика, вот уже несколько дней не появляется на заседаниях мажилиса. Журналистам же заявили, что та находится на больничном, однако не стали уточнять, о какой конкретной болезни идет речь.