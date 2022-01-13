В МФЦ установили криптокабины для оформления биометрического загранпаспорта

В МФЦ установили криптокабины для оформления биометрического загранпаспорта
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com
Услугу можно получить в 96 центрах госуслуг в Москве

Оформить биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет теперь можно самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников МВД и без предварительной записи. Достаточно просто прийти в один из 96 офисов "Мои документы", где установлены криптокабины. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Десятилетний загранпаспорт нового образца содержит биометрическую информацию о гражданине: отпечатки пальцев двух рук и цветное цифровое фото. Раньше снять данные могли только сотрудники МВД. На прием к ним требовалось записываться заранее. Теперь москвичи могут оформить документ в любое удобное время, в том числе вечером или в выходной.

"Мы установили в нескольких центрах госуслуг криптокабины. Они сканируют данные, делают снимок и передают их в ведомство. Готовый документ заявители получают на приеме у сотрудников “Моих документов”. Воспользоваться такой услугой можно в 70% центров госуслуг",

– уточнила Анастасия Ракова.

Воспользоваться криптокабиной для оформления загранпаспорта можно ежедневно в часы работы офисов МФЦ (с 08:00 до 20:00 в районных центрах госуслуг и с 10:00 до 22:00 во флагманских). Место жительства и регистрация значения не имеют, но россияне, имеющие постоянную регистрацию в других регионах страны, получат документ в срок до трех месяцев.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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