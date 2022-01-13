Услуга по оформлению перепланировки квартир онлайн стала популярна у москвичей

В 2021 году на городской портал госуслуг поступило 36 тысяч заявлений

Согласовать перепланировку жилых помещений в Москве стало проще и быстрее. Достаточно направить заявку через портал госуслуг mos.ru и получить ответ там же в личном кабинете. Москвичи оценили удобство сервиса: в прошлом году они подали более 36 тысяч электронных запросов на перепланировку, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По статистике, чаще всего собственники квартир согласовывают демонтаж и установку ненесущих перегородок, изменение границ санузла, перенос раковин, унитазов, ванн и кухонных плит. Благодаря онлайн-формату срок получения разрешений сократился, ведь не нужно тратить время на пересылку документов, пояснил Петр Бирюков.

С 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в Москве полностью переведена в электронный вид. Подробная инструкция по оформлению онлайн-заявки размещена на странице Мосжилинспекции.

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