Преступнику грозит пожизненный срок

Повторная психолого-психиатрическая экспертиза напавшего на школу в Казани Галявиева признала вменяемость подсудимого. До этого эксперты вынесли противоположный вердикт. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА "Новости" объяснил, что ранее в учет не взяли деструктивное влияние на преступника западной культуры "колумбайн".

При повторной экспертизе учитывали оценку деструктологов, которые полагают, что Галявиев подражал нападавшим в других странах и устроившему расстрел в Керчи Рослякову, передает телеканал "360".

Согласно последним оценкам специалистов, нападавший из Керчи вменяем – как в данный момент, так и во время совершения преступления.

Напомним, трагедия в Керчи произошла 11 мая 2021 года. Всего погибли девять человек, среди которых было семеро детей.