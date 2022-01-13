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Повторная психолого-психиатрическая экспертиза напавшего на школу в Казани Галявиева признала вменяемость подсудимого. До этого эксперты вынесли противоположный вердикт. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА "Новости" объяснил, что ранее в учет не взяли деструктивное влияние на преступника западной культуры "колумбайн".
При повторной экспертизе учитывали оценку деструктологов, которые полагают, что Галявиев подражал нападавшим в других странах и устроившему расстрел в Керчи Рослякову, передает телеканал "360".
Согласно последним оценкам специалистов, нападавший из Керчи вменяем – как в данный момент, так и во время совершения преступления.
Напомним, трагедия в Керчи произошла 11 мая 2021 года. Всего погибли девять человек, среди которых было семеро детей.
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