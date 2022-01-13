Москвичи могут получить все услуги ЗАГСов в любом МФЦ

Адрес регистрации и места проживания не имеет значения

Все услуги ЗАГСов теперь доступны москвичам по экстерриториальному принципу – независимо от места регистрации и проживания. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

"Если жителю необходимо подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое свидетельство или подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как раньше – по месту жительства или по месту заключения брака",

– пояснила Анастасия Ракова.

Во всех МФЦ сейчас также можно зарегистрировать брак – это могут сделать все россияне старше 18 лет, кому не нужна торжественная церемония; получить свидетельство о рождении ребенка или о смерти родственника; поставить апостиль на документы и справки ЗАГСов и получить другие услуги.

В общей сложности офисы "Мои документы" в Москве предоставляют сейчас более 280 государственных услуг. В частности, в большинстве из них установлены криптокабины, позволяющие самостоятельно оформить документы на получение биометрического загранпаспорта, не обращаясь к сотрудникам МВД.