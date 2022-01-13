Аэропорт Алматы снова принимает международные самолеты

На фоне беспорядков аэрогавань приостанавливала свою деятельность

Крупнейший в Казахстане международный аэропорт, располагающийся в Алма-Ате, начал принимать международные рейсы после временной приостановки работы. Об этом сообщает "МИР 24".

Пока аэрогавань будет работать с ограничениями – лишь с 8 утра до 8 вечера. Это было сделано для удобства работников, пассажиров и из-за режима работы общественного транспорта – в Алматы автобусы курсируют до 20 часов. 

До сих пор около аэропорта стоят военные патрули, которые пропускают внутрь лишь при предъявлении билета. 

Как сообщает "Пятый канал", первый международный рейс в Алма-Ату прибыл сегодня из Антальи, который сразу же отправился в Нур-Султан. 

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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