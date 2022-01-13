Ничего не осталось: как выглядит акимат Алматы изнутри после поджога - видео

Ничего не осталось: как выглядит акимат Алматы изнутри после поджога - видео
Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com
Беспорядки нанесли городу огромный ущерб

Толпа казахстанских бастующих подожгла здание администрации Алма-Аты 5 января. Огонь охватил практически все этажи акимата – снаружи он весь покрыт черными следами от пожара. Как сообщает "Спутник.Казахстан", внутри тоже практически ничего не уцелело.

По сведениям казахстанских СМИ, во время штурма здания пострадало немало протестующих – сколько именно официально не сообщается. Происходящее 5 января на площади Республики сопроваждалось стрельбой и звуками взрывов, а после очевидцы сообщили о начавшемся пожаре на первых этажах здания. 

Сейчас внутри акимата практически нет уцелевших кабинетов – остались только обожженые стены и угли от сгоревшей мебели. Пока власти не знают, как долго придется восстанавливать здание и сколько на это необходимо направить средств. На время администрации города пришлось переехать в здание старого штаба, из которого акимат съехал еще в 90-х. 

Источник: Спутник. Казахстан ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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