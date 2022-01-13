Люди вспомнили о словах священнослужителя

Великий старец, местночтимый Нектарий Оптинский как-то сделал предсказание, заставившее услышавших содрогнуться. Священнослужитель поведал о своем сне, который, вполне возможно, уже начал сбываться – спустя какую-то сотню лет.

Давнее предсказание снова оказалось на слуху у людей. В 1917 году Оптинский во сне увидел, как разговаривают святой апостол Петр с Иисусом Христом. Первоверховный из Двенадцати спросил Сына Божьего, когда же, наконец, человечество наконец вздохнет и избавится от мук. Тот ответил, что дает срок до 22-го года. Иисус, правда, уточнил тогда: все человечество будет обречено на погибель, если не образумится.

С учетом того, что 1922-й год не оказался поворотным и не утопил человечество в муках, пишут журналисты, в голову невольно закрадывается мысль, что события 2022 года еще впереди. Толкователи же считают, что несбывшееся сто лет назад может оказаться явью уже сегодня, отмечает РИА ФАН.

После смерти Оптинский оставил массу предсказаний, часть которых до сих пор никто не спешит расшифровывать под разными предлогами. Правда, в кое-каких видениях прорицателя разобраться все-таки удалось. Одно из предсказаний рассказывает о недалеком будущем, которое в XIX и начале XX веков, во время жизни старца, представлялось чем-то нереальным. Однако слова Нектария вполне осязаемы сегодня, если в них вдуматься.

В начале прошлого столетия Оптинский рассказал, что ждет человечество в скором будущем. Оказалось, прорицатель смог распознать дату конца света, хотя сначала ему никто и не поверил. Слова старца забыли, пророчество отложили в строну и, наконец, через какое-то время вспомнили.

Ранее мы рассказывали о предсказаниях Стивена Хокинга.