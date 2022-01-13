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Респектабельное британское издание The Economist давно и не без основания связывают с влиятельным финансовым кланом Ротшильдов. Многие считают, что на обложках этого журнала зашифрованы тайные послания о будущем планеты. Провести дешифровку сложного коллажа сумел эксперт Юрий Белоус.
На этот раз обложку популярного издания украсил своеобразный циферблат с восьмью секторами. В них изобразили шприцы, ветряные мельницы, микроскопы, вирус, а также американского главнокомандующего Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.
По мнению опытного специалиста, размещение ветряных мельниц на обложке говорит о том, что зеленая стратегия некоторых государственных деятелей провалилась. Человечество все еще нуждается в нефти и газе.
Шприц – символ коронавируса и вакцинации. Специалист считает: клан Ротшильдов намекает, что в наступившем году COVID-19 останется с людьми, однако с течением времени превратится в обычное сезонное заболевание.
А вот в политической сфере грядет новый виток напряжения. Противостояние между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой может привести к серьезным изменениям на международной арене. Согласно предсказанию, именно эти страны будут решать, каким станет будущее планеты.
К слову, недавно было опубликовано предсказание мистика Кейси о России на 2022 год.
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