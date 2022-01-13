Елизавета II отвернулась от обвиненного в домогательствах принца Эндрю

Елизавета II отвернулась от обвиненного в домогательствах принца Эндрю
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Скандальные разборки вышли на новый уровень

Все мировое сообщество пристально следит за развитием ситуации вокруг именитого члена Букингемского дворца, принца Эндрю. Венценосную особу обвинили в насильственных действиях по отношению к несовершеннолетним девушкам. Сегодня, 13 января, стало известно о решении главы королевского семейства по этому вопросу. Елизавета Вторая отказала опальному сыну в своей защите.

С этого дня принц лишен всех воинских званий и королевского покровительства. Его мать Елизавета II объявила, что недостойному наследнику придется лицом к лицу столкнуться с Фемидой и самостоятельно решать свои проблемы.

Также опальный представитель августейшего семейства лишен статуса Его Королевское Высочество. Судя по всему, таким образом представители Букингемского дворца пытаются дистанцироваться от родственничка, которому предстоит унизительный судебный процесс в США.

Как отмечают журналисты издания Daily Mail, особенно обидным для Эндрю, военного ветерана, будет прощание с полученными на этом поприще регалиями.

В Букингемском дворце отдельно подчеркнули, что Эндрю будет разбираться со скандальными обвинениями как частное лицо и может даже не рассчитывать на поддержку высокопоставленных родственников.

Напомним, американка Вирджиния Робертс-Джуффре обвинила сына британской королевы в насилии. Девушка заявляет, что не по своей воле вступила в связь с принцем, когда ей не было 18.

К слову, недавно эксперты раскрыли тайное значение броши Елизаветы Второй во время рождественского обращения.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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