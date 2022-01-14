Помните, что удача приходит после правильного настроя

В Лунном календаре причесок на январь нового года имеется масса информации о смене циклов и фаз, по которым можно определить, как те или иные дни влияют на уход за волосами. Выберите наиболее подходящий для себя день, в который готовы отправиться в салон красоты или парикмахерскую. Хорошая прическа привлечет в дом удачу и богатство. Чтобы средства оказались в кармане, необходимо соблюдать определенные правила.

Все начинается, прежде всего, с внутреннего настроя. Вам помогут определенные речевые установки. Произносите слова уже выходя из дома по дороге в парикмахерскую про себя, в утвердительной форме. То есть в обращениях к Вселенной не должно содержаться никаких "не". Обязательно поблагодарите ее за оказанную помощь уже заранее. Как пример: "Благодарю Вселенную за денежные потоки, которые были на меня направлены".

В слова нужно поверить – продолжайте их про себя повторять уже тогда, когда мастер приступит к наведению красоты на вашей голове. Если позволите себе усомниться в произнесенных фразах, никакого эффекта не будет.

Лунный календарь же подскажет, в какой день лучше всего проделывать манипуляции с волосами, а когда от визита в салон красоты предпочтительнее отказаться. В январе 2022 года наиболее благоприятные дни для стрижки – 13,15,18,19,20,22,23,31. Крайне не рекомендуется не стричься 1,8,17,27 и 28 числа – их смело считайте "черными днями".

Самый лучший день для денежной стрижки – 23 января.

Если нарушите запрет, рискуете столкнуться с невиданными доселе тратами. Решать проблемы потребуется деньгами – и исключительно из своего кармана. А стрижка на 18-й день может привлечь грабителей и мошенников к вашему имуществу.

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