Лайфхак для огородников: как быстро очистить грязные руки

Лайфхак для огородников: как быстро очистить грязные руки
Фото: depositphotos.com
Отмыть их после целого дня возни на участке бывает довольно трудно

Пользовательница Сети поделилась лайфхаком, как быстро очистить испачканные землей руки. Некоторые дачники не любят надевать перчатки для садовых работ. В результате отмыть грязь бывает непросто. На помощь придут растения, которые наверняка есть на даче у каждого.

Чтобы быстро очистить руки от земли, понадобятся листья щавеля или ревеня. Их нужно помять, чтобы выделился сок. После этого – протереть грязные руки и ополоснуть водой.

@a_na_dache Лайфхак для грязных рук. 🤗🤗🤗 #дельныйсовет #дачныйлайфхак #дачныйсовет ♬ оригинальный звук - А на даче жизнь иначе!

Пользователи оценили лайфхак и поделились собственным опытом.

"верный способ,я тоже в перчатках не могу,если только полоть и то мелкую травку не зацепить", "лимонка хорошо или лимон сок и руки белые и чистые" "Лимон или перекись! Эффект, воооо!!!!", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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