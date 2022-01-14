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Пользовательница Сети поделилась лайфхаком, как быстро
очистить испачканные землей руки. Некоторые дачники не любят надевать перчатки
для садовых работ. В результате отмыть грязь бывает непросто. На помощь придут
растения, которые наверняка есть на даче у каждого.
Чтобы быстро очистить руки от земли, понадобятся листья щавеля или ревеня. Их нужно помять, чтобы выделился сок. После этого – протереть грязные руки и ополоснуть водой.
@a_na_dache Лайфхак для грязных рук. 🤗🤗🤗 #дельныйсовет #дачныйлайфхак #дачныйсовет ♬ оригинальный звук - А на даче жизнь иначе!
Пользователи оценили лайфхак и поделились собственным опытом.
"верный способ,я тоже в перчатках не могу,если только полоть и то мелкую травку не зацепить", "лимонка хорошо или лимон сок и руки белые и чистые" "Лимон или перекись! Эффект, воооо!!!!", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены).
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