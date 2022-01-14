Отмыть их после целого дня возни на участке бывает довольно трудно

Пользовательница Сети поделилась лайфхаком, как быстро очистить испачканные землей руки. Некоторые дачники не любят надевать перчатки для садовых работ. В результате отмыть грязь бывает непросто. На помощь придут растения, которые наверняка есть на даче у каждого.



Чтобы быстро очистить руки от земли, понадобятся листья щавеля или ревеня. Их нужно помять, чтобы выделился сок. После этого – протереть грязные руки и ополоснуть водой.

Пользователи оценили лайфхак и поделились собственным опытом.

"верный способ,я тоже в перчатках не могу,если только полоть и то мелкую травку не зацепить", "лимонка хорошо или лимон сок и руки белые и чистые" "Лимон или перекись! Эффект, воооо!!!!", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены).