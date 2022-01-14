Как убрать пятна от соли с обуви

Специальное средство не понадобится

Разводы от соли, которой посыпают дороги и тротуары, портят внешний вид обуви, а если не убрать их достаточно быстро, могут и навредить ей. Избавиться от пятен поможет простой столовый уксус.



Для того, чтобы избавиться от соляных разводов, понадобятся также две тряпки, крем для обуви или специальное средство для обуви из замши.

Для начала необходимо вымыть обувь. Затем в стакан воды добавить столовую ложку уксуса и смочить этим раствором тряпку. Протрите обувь там, где остались следы от соли. Слишком мокрой тканью тереть не стоит.

Далее дайте обуви высохнуть и после этого протрите сухой тряпочкой. Если все пятна исчезли, нанесите на обувь крем.

Замшевую обувь от соли стоит чистить специальными средствами. Также можно использовать обычную манку. Ее нужно насыпать на пятно и оставить на несколько часов, а затем почистить обувь специальной щеткой.