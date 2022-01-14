Далеко от Казахстана: дочь Назарбаева случайно засветила свое местоположение в соцсетях

Далеко от Казахстана: дочь Назарбаева случайно засветила свое местоположение в соцсетях
Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вскоре после освещения ситуации наследница экс-президента закрыла доступ к страницам

Алия Назарбаева, младшая дочь первого президента Казахстана ограничила доступ к своей странице после того, как журналисты с помощью открытых данных определили ее текущее местоположение. Кыргызские журналисты воспользовались функцией социальных сетей, узнав, что Алия находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Так, на сайте 24.kg уточняется, что с помощью функции "информация об аккаунте" в социальной сети Instagram, где у Алии имеется верифицированный профиль, уточняется, что местоположение пользователя определено как ОАЭ. Однако позднее, после освещения ситуации, Алия ограничила доступ к своим страницам как в Instagram, так и в Facebook. 

При попытке входа в профиль дочери Нурсултана Назарбаева пользователя уведомляют, что ссылка либо недействительна, либо сама страница была удалена.

В последний раз Назарбаев появился на публике в конце декабря 2021 года. Его представители, а также казахстанская дипмиссия утверждают, что первый президент не покидал страну, однако издание сообщает, что брат бывшего президента Болат Назарбаев уже пересек границу Казахстана и прилетел в Бишкек, откуда вылетел в Эмираты.

Накануне Алия Назарбаева прокомментировала недавние события в Казахстане, опубликовав в Instagram пост. Там она назвала протесты и последовавшие погромы в республике жесточайшим уроком, преподнесенным республике. Вместе с тем Назарбаева выразила сожаления по поводу произошедшего, а также соболезнования погибшим в ходе протестов. Своего отца автор также упомянула, заявив, что тот получает каждый день слова поддержки, однако не уточнила, где он находится в настоящий момент.

Источник: 24.kg ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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