Пресс-секретарь Абрамовича ответила на проверку гражданства бизнесмена в Португалии

Пресс-секретарь Абрамовича ответила на проверку гражданства бизнесмена в Португалии
Роман Абрамович. Фото: imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Португальские власти изучают заключение о национальности олигарха

Российский миллиардер Роман Абрамович на законных основаниях получил национальный паспорт Португалии. Такое заявление сделала представитель предпринимателя, заявившая журналистам, что процедура получения гражданства проводилась в полном соответствии с местным законодательством.

Пресс-секретарь Абрамовича сообщила, что россиянин "приветствует любую проверку", так как инициировання Лиссабоном процедура лишь укажешь на законность получения им местного гражданства, уточняет "Общественная служба новостей".

Известно, что португальские власти приступили к расследованию выдачи паспорта российскому миллиардеру на предмет законности. В министерстве юстиции республики указали, что расследование считается нормальной практикой при поступлении сведений о каком-либо нарушении.

Сам миллиардер обзавелся португальским паспортом в соответствии с законом о натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных из страны еще в Средневековье. Эту информацию позднее подтвердили в Millhouse, где управляют активами Абрамовича. Документ "Закон о возвращении" принят португальскими властями несколько лет назад, он наделяет потомков сефардских евреев, которые имеют происхождение в Испании и Португалии, правом на получение местного гражданства. В Millhouse же заявили, что на протяжении многих лет Абрамович изучал собственную родословную, выяснив, что предки однажды были изгнаны из Португалии, а затем оказались в Гамбурге.

Проверку инициировали после раскритиковавших местные власти борцов с коррупцией, которые заявили, что миллиардеры пользуются законом о натурализации для закрепления в ЕС.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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