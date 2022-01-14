Кое-кто даже захотел в сельскую местность

Подборка фото с российскими городами вызвала весьма приятные впечатление у многих пользователей социальной сети Reddit. Читатели восхитились красотой не только отдельных населенных пунктов, но и названиями, которые так непривычны ушам иностранцев. К примеру, Челябинск кто-то назвал "отпадным местом".

Так, один из пользователей решил разрушить стереотипы настроенных против России местных комментаторов, которые полагают, что за пределами Москвы и Петербурга вся Россия – сплошь грязь и разруха. Чтобы усомниться в таких выводах, он опубликовал фотоподборку крупных российских городов – Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Краснодара и многих других.

Кое-кто отметил, как прекрасна Россия – даже находящиеся вдали от двух крупнейших мегаполисов в стране города поражают своим шармом и уникальностью. Вписываются даже панельки, стоящие с советских времен, пишет РИА ФАН.

"В декабре проехался по всей России, исколесив и Мурманск, и Владивосток! За 25 дней! Потрясные города с удобным транспортом, обожаю и эту страну, и ее людей!", "Краснодар-то как изменился – совершенно его таким не вспомню. И поразился, как он чист в сравнении с Москвой", "Все нормальные люди знают, как прекрасна Россия. Просто реддиторы либо не могут, либо не знают, как отделять политику от людей", "Бьюсь об заклад, сельские районы так же очаровательны, если не больше. Я люблю небольшие сельские локации", "В следующий раз покажи им Skid Row в Лос-Анджелесе. Богатейший город США и либеральная гавань с палаточными городками третьего мира, где люди буквального гниют на улицах от употребления героина и курения крэка", – пишут в комментариях пользователи.

Ранее пользователей из США удивило русское прошлое Аляски.