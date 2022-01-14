"Они там реально к войне готовятся": на Украине поразились огромному коту из России

"Они там реально к войне готовятся": на Украине поразились огромному коту из России
Фото: depositphotos.com
Двухлетний котик почти перерос свою хозяйку

Огромный мэйн-кун Кефир из России стал настоящей популярностью в соцсетях. Питомец дорос до среднепородных собак, хотя ему только два года – всего коты этого вида растут до трех лет. 

Сейчас он весит около 13 кило, хотя обычно кошки не превышают по весу 5 килограммов. Хозяйка взяла его из приюта совсем маленьким котенком, окружив заботой и любовью. Она рассказывала, что животное питается исключительно натуральным мясом.

По ее словам, Кефир – идеальный питомец. Никогда не конфликтует, не устраивает проблем. Единственный его недостаток – большое количество шерсти, которая разбросана по всему дому.

Кот получил огромную популярность по всему миру – многие восхищаются внушительными размерами питомца. А вот на Украине отреагировали с легким испугом.

"Поражает размер кота. Да и выражение кошачьей морды тоже. Они там по ходу реально к войне готовятся", – шутливо написали журналисты издания "Страна". 

Источник: Политика страны
Роман ИГНАТОВ
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