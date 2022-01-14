Лукашенко оконфузился на сцене во время вручения букета инвалиду без рук - видео

Лукашенко оконфузился на сцене во время вручения букета инвалиду без рук - видео
Фото: Anvar Galeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Пристальное внимание на инцидент обратил украинский журналист

Белорусский президент Александр Лукашенко попал в неловкую ситуацию во время первой в истории страны церемонии награждения премией "За духовное возрождение". Лидер вручил цветы инвалиду, у которого не было рук. Кадры опубликовал украинский журналист Денис Казанский у себя в Telegram. 

Лукашенко выступил на сцене с речью о настоящем патриотизме, распаде СССР и напомнил о беженцах, к которым хорошо отнеслись в Белоруссии. 

После объявления лауреатов президент вручил одному из них цветы – мужчина в инвалидной коляске без рук был рад подарку, но взять его не смог. Александр Григорьевич пытался как-то уместить пышный букет на коленях награжденного, но это ему удавалось с трудом. В ситуацию пришлось вмешатся стоящему пососедству мужчине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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