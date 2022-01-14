Депутата срочно пришлось выводить из Сейма

Вечером четверга, 13 января, в нижней палате польского парламента произошло вопиющее происшествие, которое с подачи самих же депутатов перетекло в политический скандал. Бывший министр внутренних дел республики Бартоломей Сенкевич пришел в зал заседаний, вероятно, в нетрезвом виде.

Его выходку сегодня активно обсуждают местные СМИ и жители Польши. Кадры из Сейма на своем ютуб-канале опубликовало издание EAD. На видео четко видно, как политик шатается, пытаясь пройти от входной двери к первому ряду.

По сообщения польской прессы, оппозиционный депутат, предположительно, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, попытался пройти к лидеру своей фракции Борису Будке.

Не успел парламентарий перекинуться с коллегой парой фраз, как тот встал с места и начал выводить экс-главу МВД из зала заседаний, где, по иронии судьбы, обсуждался вопрос об отставке другого министра.

Докладчику от правящей партии пришлось остановиться и обратиться к спикеру парламента. Вместо поддержки он решил лишний раз поиздеваться над коллегой. Депутат в ироничной форме несколько раз потребовал внести в зал алкотестер.

Некоторые народные избранники тоже захотели отличиться и прокричали руководителю оппозиционной фракции, чтобы он дал свободу Сенкевичу. Естественно, поведение депутатов не осталось без внимания общественности. На польских форумах теперь шутят, что в парламенте часто можно встретить алкоголиков и дураков.