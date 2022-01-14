В сожженных в Казахстане автомобилях обнаружены трупы

В сожженных в Казахстане автомобилях обнаружены трупы
Фото: t.me/ kazfreee/www.globallookpress.com
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Обгоревшие останки нашли спасатели

Точное число погибших во время беспорядков в Казахстане до сих пор не установлено. Тела убитых находят в различных местах, некоторые останки настолько повреждены, что установить личность человека без экспертизы не получится.

Так, по словам руководителя службы спасения Алматы Бейсегали Жунисова, неопознанные тела обнаружены на стоянке, куда свозят поврежденные во время беспорядков автомобили.

"Мы где-то 18 трупов вывезли, сожженные кости тоже находили",

– сообщил Жунисов.

Всего на данный момент на штрафстоянке Алматы находится 140 автомобилей, 43 из которых сожжены. Более 40 машин имеют характерные повреждения от пуль. В их числе автомобили стражей правопорядка, скорой помощи, инкассаторские машины и даже автобус.

Ранее в сети появилась информация, что во время уличных беспорядков в городах Казахстана погибли 164 человека. Однако официальные власти республики опровергли эти данные, сообщив лишь, что при исполнении служебного долга были убиты 18 силовиков.

Беспорядки в Казахстане вспыхнули в начале января 2022 года. Пик пришелся на 5-5 января. Сейчас ситуация стабилизировалась, но в трех районах республики сохраняется "красный" уровень опасности.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com
Источник: Известия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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