Жители Подмосковья подняли на смех продававшего икону с Джокондой пользователя

Творец запросил за свое произведение кругленькую сумму

Жители Химок с иронией отнеслись к объявлению в Сети, где один из умельцев решил за неплохую сумму сбыть икону с лицом Моны Лизы, написанной да Винчи.

Сам продавец пояснил, что просит такие деньги из-за иконы – старая и редкая. Рамка, признал делец, нуждается в реставрации.

В шутку пользователи спросили, каким веком датировано необычайно редкое произведение искусства.  Химчане посоветовали продавцу на мелочи не размениваться, и вместо Джоконды написать аналог со звездой Голливуда Джаредом Лето, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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