Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
829 новости
Жители Химок с иронией отнеслись к объявлению в Сети, где один из умельцев решил за неплохую сумму сбыть икону с лицом Моны Лизы, написанной да Винчи.
Сам продавец пояснил, что просит такие деньги из-за иконы – старая и редкая. Рамка, признал делец, нуждается в реставрации.
В шутку пользователи спросили, каким веком датировано необычайно редкое произведение искусства. Химчане посоветовали продавцу на мелочи не размениваться, и вместо Джоконды написать аналог со звездой Голливуда Джаредом Лето, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Вопрос о сроках пока остается открытым
Кремль заставил оппонентов искать компромиссы