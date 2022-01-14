Творец запросил за свое произведение кругленькую сумму

Жители Химок с иронией отнеслись к объявлению в Сети, где один из умельцев решил за неплохую сумму сбыть икону с лицом Моны Лизы, написанной да Винчи.

Сам продавец пояснил, что просит такие деньги из-за иконы – старая и редкая. Рамка, признал делец, нуждается в реставрации.

В шутку пользователи спросили, каким веком датировано необычайно редкое произведение искусства. Химчане посоветовали продавцу на мелочи не размениваться, и вместо Джоконды написать аналог со звездой Голливуда Джаредом Лето, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".