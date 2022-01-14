В Москве откроют пункты сбора старой электронной техники

Аппаратуру будут разбирать, отправляя часть деталей на вторичную переработку

Москвичи все активнее откликаются на экологическую повестку: сортируют мусор, сдают макулатуру, стеклянную и жестяную тару. Теперь в городе появятся и пункты сдачи старой электротехники. Соответствующее соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по сбору, обработке и утилизации этого вида отходов уже подписано.

В рамках соглашения, рассчитанного на 20 лет, Москва передает инвестору пустующие здания в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Инвестор, в свою очередь, обязуется организовать пункты сбора у населения сломанной и устаревшей электронной и электрической техники, оснастив их необходимым оборудованием. Аппаратуру будут разбирать, при этом вторсырье будет поступать на собственные перерабатывающие заводы инвестора, а остальное – утилизироваться самыми современными экологичными методами.

"Это позволит городу существенно сократить расходы, а предприятию максимально использовать свои мощности, развивать свое производство",

– пояснил заммэра Москвы Владимир Ефимов, подчеркнув, что главная цель проекта – снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Напомним, программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года.