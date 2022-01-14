Сотни учащихся детских технопарков Москвы стали победителями конкурсов и олимпиад

Ребята отлично себя проявили на состязаниях национального и международного уровня

В Москве сейчас действует 21 детский технопарк, при которых открыто более 110 тематических лабораторий. Школьники имеют возможность выбрать программу обучения из разработанных по разным направлениям 400 курсов. Выбирая направление по душе, юные слушатели технопарков показывают отличные результаты.

"По итогам года 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями национальных конкурсов и олимпиад, еще около 500 завоевали призовые места. Среди достижений ребят есть и успехи на чемпионатах международного уровня",

– рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Детские технопарки создаются в Москве с 2016 года по инициативе столичного правительства. Они способствуют развитию талантов и ранней профориентации детей в возрасте от 7 до 18 лет. Наибольшей популярностью пользуются курсы по робототехнике, микроэлектронике, информационным технологиям, 3D-моделированию, авто– и авиаконструированию, дизайну и др.

Выбрать технопарк для занятий можно на объединенной платформе.