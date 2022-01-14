Падение атмосферного давления в Москве побило 70-летний рекорд

Погода в столице продолжает удивлять

В главном городе России установлен первый в текущем году погодный рекорд. Днем 14 января в Москве резко упало атмосферное давление. Показатели опустились до 719,9 мм ртутного столба.

Такие погодные причуды нельзя назвать характерными для Белокаменной. Предыдущий рекорд в этой сфере был установлен более 70 лет назад, аж в 1948-м году.

При этом, как отмечает издание "МИР24", показатель продолжает падать, так что это в ближайшее время будет обнародован новый рекорд.

К слову, этой осенью в Москве был зарегистрирован рекордно высокий показатель атмосферного давления.

Источник: Метеоновости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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