До слез трогательная история произошла в Сербии. Там неготовый принять гибель любимого хозяина кот уже несколько месяцев провел на могиле дорогого человека.



Преданный питомец воспитывался в семье вице-председателя Скупщины. Когда глава семейства Муамер Зукорлич отправился на тот свет, кот, судя по всему, испытал большой стресс. В итоге хвостатый решил, что и после смерти будет верен дорогому хозяину. Только этим можно объяснить его настойчивое пребывание на кладбище.

Многочисленные интернет-пользователи до глубины души были тронуты поведением преданного любимца. Дорогой кошачьему сердцу хозяин покинул этот мир еще в начале ноября прошлого года. С тех пор несмотря на осенние заморозки и даже зимнюю стужу, удивительный бело-рыжий кот несет свое скорбное дежурство на захоронении.

Update: His Cat is still there... https://t.co/frwD8H1S2K pic.twitter.com/Lfq4eRHCiR