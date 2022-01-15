Питомец отказался покидать скорбное место, несмотря на морозы

До слез трогательная история произошла в Сербии. Там неготовый принять гибель любимого хозяина кот уже несколько месяцев провел на могиле дорогого человека.



Преданный питомец воспитывался в семье вице-председателя Скупщины. Когда глава семейства Муамер Зукорлич отправился на тот свет, кот, судя по всему, испытал большой стресс. В итоге хвостатый решил, что и после смерти будет верен дорогому хозяину. Только этим можно объяснить его настойчивое пребывание на кладбище.

Многочисленные интернет-пользователи до глубины души были тронуты поведением преданного любимца. Дорогой кошачьему сердцу хозяин покинул этот мир еще в начале ноября прошлого года. С тех пор несмотря на осенние заморозки и даже зимнюю стужу, удивительный бело-рыжий кот несет свое скорбное дежурство на захоронении.

Пользователи Сети справедливо переживают за бедного зверя. Погода на улице установилась достаточно прохладная, поэтому котик может замерзнуть. Многие призывают находящихся поблизости неравнодушных людей взять хвостатого к себе домой. Впрочем, некоторые считают, что такой преданный питомец вряд ли согласится жить с другим хозяином.

Как сложится жизнь необыкновенного сербского кота, пока непонятно. Однако этот случай демонстрирует, что животные порой проявляют удивительные качества широкой души.

К слову, недавно "Утро" рассказывало, как на Украине удалось выжить оказавшемуся в стиральной машине коту.