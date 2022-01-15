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До слез трогательная история произошла в Сербии. Там неготовый принять гибель любимого хозяина кот уже несколько месяцев провел на могиле дорогого человека.
Преданный питомец воспитывался в семье вице-председателя Скупщины. Когда глава семейства Муамер Зукорлич отправился на тот свет, кот, судя по всему, испытал большой стресс. В итоге хвостатый решил, что и после смерти будет верен дорогому хозяину. Только этим можно объяснить его настойчивое пребывание на кладбище.
Многочисленные интернет-пользователи до глубины души были тронуты поведением преданного любимца. Дорогой кошачьему сердцу хозяин покинул этот мир еще в начале ноября прошлого года. С тех пор несмотря на осенние заморозки и даже зимнюю стужу, удивительный бело-рыжий кот несет свое скорбное дежурство на захоронении.
Update: His Cat is still there... https://t.co/frwD8H1S2K pic.twitter.com/Lfq4eRHCiR— Lavader (@LavBosniak) January 10, 2022
Пользователи Сети справедливо переживают за бедного зверя. Погода на улице установилась достаточно прохладная, поэтому котик может замерзнуть. Многие призывают находящихся поблизости неравнодушных людей взять хвостатого к себе домой. Впрочем, некоторые считают, что такой преданный питомец вряд ли согласится жить с другим хозяином.
Как сложится жизнь необыкновенного сербского кота, пока непонятно. Однако этот случай демонстрирует, что животные порой проявляют удивительные качества широкой души.
К слову, недавно "Утро" рассказывало, как на Украине удалось выжить оказавшемуся в стиральной машине коту.
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