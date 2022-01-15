Правильное питание укрепит здоровье

Всем известно, что продукты, которыми питаются люди, оказывают колоссальное влияние на их здоровье и внешность. Для того чтобы всегда находиться в тонусе и иметь цветущий вид, нужно внимательно подходить к составлению меню. Опытный гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, какие продукты нужно употреблять, чтобы сохранить молодость.



Эксперт отметила: очень важно, чтобы в рационе присутствовали витамины группы В. Для того чтобы пополнить запасы полезных веществ, нужно регулярно употреблять молоко и молочные продукты, яйца, грибы и орехи. Врач-терапевт особо отметила рекордсмена по содержанию важного для организма витамина В2 – это кедровый орехи.

При этом нужно помнить, что ежедневное меню должно быть разнообразным. Употребление полезных продуктов насыщает организм необходимыми микроэлементами и веществами. Правильное питание поможет укрепить волосы, ногти, придаст лицу свежий, цветущий вид. Хороший тонус организма всегда позитивно сказывается и на настроении. В здоровом теле – здоровый дух!

Ранее опытный эксперт назвала суперпродукт, который помогает бороться с раком и диабетом. По словам эксперта по питанию Джоанн Уошберн, регулярное употребление фасоли благотворно скажется на здоровье.